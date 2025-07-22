В большинстве случаев зрение с возрастом становится хуже, и это нормально. Но есть ряд изменений, которые могут быть фатальными для зрения. На что стоит обращать внимание и почему важно проверять глаза после 40 лет? В проекте «В теме. Здоровье» рассказал врач-офтальмолог, врач года Республики Беларусь — 2024 Михаил Панес.

— Стекловидное тело с возрастом отслаивается от сетчатки — это норма, так должно быть у всех. Но иногда бывают состояния, когда оно фиксируется на периферических отделах сетчатки. У нас есть два места фиксации стекловидного тела: у диска зрительного нерва и у периферии сетчатки. И когда оно с возрастом отслаивается, периферия может быть с плотным контактом. Тогда могут развиваться различные нарушения, такие как предразрывы или какие-то дистрофические моменты. Если их заметить вовремя, их можно лазером укрепить — так называемая лазерная коагуляция.

Но, к сожалению, иногда происходит полный разрыв, внутриглазная жидкость затекает под сетчатку и происходит ее отслаивание. Это очень грозное состояние, можно говорить, фатальное. Сейчас мы умеем реагировать на любые виды отслоения сетчатки, лечить их. Но лет 30 назад для большинства пациентов она была приговором. Поэтому мы всегда говорим, что близоруким пациентам нужен более частый осмотр, осмотр периферии глазного дна (так называемые трехзеркальные линзы или фундоскопия). Периферия у них должна осматриваться и в молодом возрасте.

Еще одно стояние, которое также может манифестировать после 40 лет, — так называемая глаукома. Ее причин мировая общественность не знает. Но один из характерных симптомов — повышение внутриглазного давления, это самый распространенный случай. Хотя мы знаем и глаукому низкого, и нормального давления. Когда, казалось бы, внутриглазное давление не повышается, но у пациента возникает так называемая глаукомная оптическая нейропатия. У таких людей мы сразу спрашиваем семейный анамнез: были ли родственники с заболеваниями глаз? Может быть, глаукома была у родителей, бабушек или дедушек? В большинстве случаев кто-то в роду да и имел такое состояние.

Скрининг пациентов после 40 лет, даже если до этого было все хорошо, обязателен. Глазные заболевания могут проявляться очень спонтанно, но зачастую можно предугадать и предотвратить тяжелые состояния, а не лечить последствия.

|Подготовлено по видео БЕЛТА. Фото из открытых интернет-источников.

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