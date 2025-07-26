Белорусские спортсмены завоевали тринадцать наград Европейского юношеского олимпийского фестиваля в столице Северной Македонии Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За шесть соревновательных дней наши юные атлеты добыли пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Двукратным чемпионом ЕЮОФ стал пловец Максим Малышко, который одержал победы на дистанциях 100 и 200 м брассом. Также по две личные награды взяли Никита Лях и Алина Нестерович — Лях стал первым на полтиннике вольным стилем и занял второе место на дистанции вдвое длиннее, а Нестерович выиграла золото и серебро в стрельбе из пневматического пистолета.

Еще одну медаль высшей пробы нашей стране принесли стрелки из винтовки Дарья Чуприс и Арсений Ливанцов, которые первенствовали в турнире смешанных пар. Также Ливанцов завоевал бронзу в индивидуальном зачете. Серебряными призерами форума стали пловчиха Анастасия Василенко (50 м, вольный стиль) и тхэквондист Владимир Шрамук (до 63 кг). На третью ступень пьедестала поднялись стрелок Юрий Кравцов (пистолет) и тхэквондисты Никита Белавый (до 48 кг) и Мария Струнец (до 49 кг).

Всего Европейский юношеский олимпийский фестиваль собрал в Скопье около 1700 юных спортсменов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Беларусь представили 46 атлетов.