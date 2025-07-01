Сразу два белорусских банка понизили ежемесячную плату за обслуживание некоторых своих карточек до 1 копейки. Правда, всего на месяц.

Нововведения по карточкам

«Белгазпромбанк» снизил стоимость выпуска двух своих расчетных карточек.

«Технобанк» анонсировал изменения в тарифах для некоторых операций с карточками с 7 августа. Теперь плата за выпуск или перевыпуск карты в связи с изменением персональных данных, утерей или кражей будет взиматься в начале срока обслуживания. То же коснется и выпуска и перевыпуска карточек OpenСard, а также карточки Visa Infinite.

«Беларусбанк» снизил ежемесячное вознаграждение за обслуживание некоторых карточек в июле всего до 1 копейки. Такой же подарок своим клиентам в августе собирается сделать «Белагропромбанк».

Нововведения по кредитам

«Альфа-Банк» предложил оферту в рамках некоторых своих кредитов с 5 августа, а также изменил некоторые условия по кредитам «Покупка частями» и «POS-кредит».

«Банк БелВЭБ» с 4 августа внесет дополнение в общие условия предоставления кредитов на потребительские нужды. В документе уточнили механизм перерасчета графика платежей при досрочном погашении кредита.

Помимо этого, банк увеличил срок кредитования по потребительскому кредиту до 5 лет.

Другие нововведения

Помимо этого, «Банк БелВЭБ» внес изменения в Договор о банковском обслуживании физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания. Теперь получить СМС от банка можно будет только на белорусский номер.

Также банк 28 июля изменил тарифы на:

выдачу наличных денежных средств без зачисления на счет;

зачисление денежных средств на счета клиентов;

банковский перевод в рублях.

«Белгазпромбанк» анонсировал обновленный Договор о дистанционном банковском обслуживании, который заработает 1 сентября. В новой версии добавили описания новых сервисов, таких как «Запрос на перевод» и операции без банковских карт в терминалах самообслуживания.

У «БНБ-Банка» 28 июля заработал новый Сборник плат. Среди нововведений: изменение времени, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета в долларах и (или) евро. Теперь остатки будут учитываться на 23:59 последнего рабочего дня месяца.

«Паритетбанк» предупредил, что его карточки с 29 июля не будут работать за рубежом в торговых точках с кодом МСС 7995 («Азартные игры»).

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