В Уваровичском сельисполкоме состоялась диалоговая площадка, посвященная Дню образования Буда-Кошелевского района.

Спикерами выступили заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, Почетный гражданин района Федор Жириков, председатель Молодежного совета при райсовете депутатов Виктория Рогалевич, член Молодежного совета Станислав Сильченко, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Александра Фролова.

Виктория Рогалевич осветила тему «Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего». Она проинформировала о наиболее значимых достижениях республики с момента обретения суверенитета. Станислав Сильченко рассказал об истории района. Александра Фролова в своем выступлении уделила внимание тому, как сегодня развивается Будакошелевщина.

В завершение диалоговой площадки к молодежи обратился Федор Жириков. Федор Иванович пожелал, чтобы молодые люди нашли свое призвание, всегда трудились на совесть и получали удовольствие от работы.

– Безусловно, заработная плата важна. Однако важно и то, чтобы работа нравилась человеку и он с удовольствием ее выполнял. Тогда результат его деятельности будет максимальным, и он сам будет удовлетворен своим трудом, – уверен Федор Иванович. – А еще желаю сберечь и приумножить то, что мы, представители старшего поколения, сделали для района. Не сомневаюсь, что молодежи удастся вывести район на первые позиции во многих сферах.