Приемы проведут:
- Председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова — с 11.00 в Рогачевском райисполкоме (г. Рогачев, ул. Интернациональная, д. 7; прием согласно предварительной записи);
- председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Владислав Викентьевич Татаринович — с 11.00 в администрации Новобелицкого района г. Гомеля (г. Гомель, ул. Ильича, д. 49);
- председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Михайлович Сивец — с 11.00 в Ельском райисполкоме (г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 3);
- председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Константинович Заяц — с 11.00 в Кормянском райисполкоме (г.п. Корма, ул. Ильющенко, д. 34);
- председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Федорович Алейник — с 11.00 в Речицком райисполкоме (г. Речица, пл. Октября, д. 6);
- заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, председатель правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктор Михайлович Ананич — с 10.00 в Октябрьском райисполкоме (г.п. Октябрьский, ул. Советская, д. 57);
- заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, директор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Александр Иванович Багель — с 11.00 в Наровлянском райисполкоме (г. Наровля, ул. Коммунистическая, д. 3);
- заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, председатель Брестского областного Совета депутатов Игорь Максимович Брилевич — с 11.00 в Житковичском райисполкоме (г. Житковичи, ул. Энгельса, д. 3);
- заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности, директор — главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» Дмитрий Александрович Жук — с 11.00 в Буда-Кошелевском райисполкоме (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 7);
- член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, директор ОАО «Тихиничи» Рогачевского района Гомельской области Юрий Владимирович Васильцов — с 10.00 в Ветковском райисполкоме (г. Ветка, пл. Красная, д. 8);
- член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич — с 10.00 в Хойникском райисполкоме (г. Хойники, ул. Советская, д. 86);
- член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Илья Валерьевич Икан — с 10.00 в Мозырском райисполкоме (г. Мозырь, пл. Ленина, д. 16);
- член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» Виктор Александрович Кондратович — с 12.00 в Добрушском райисполкоме (г. Добруш, ул. имени князя Ф.И.Паскевича, д. 11);
- член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александр Александрович Коркотадзе — с 11.00 в Петриковском райисполкоме (г. Петриков, ул. Гагарина, д. 15);
- член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности, первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Сергеевич Лукьянов — с 13.00 в Жлобинском райисполкоме (г. Жлобин, ул. Петровского, д. 31);
- член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Александрович Новиков — с 10.00 в Лоевском райисполкоме (г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 2);
- член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Гомельского облисполкома Ксения Александровна Пантюхова — с 11.00 в Калинковичском райисполкоме (г. Калинковичи, пл. Ленина, д. 1);
- член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, директор КИУП «Информационное агентство «Могилевские ведомости» Ирина Ивановна Петрусевич — с 11.00 в Светлогорском райисполкоме (г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1);
- член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, директор ОАО «Журавлиное» Пружанского района Брестской области Александр Иванович Пищ — с 13.00 в Лельчицком райисполкоме (г.п. Лельчицы, ул. Советская, д. 42);
- член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, генеральный директор Гомельского торгово-производственного РУП «Фармация» Людмила Анатольевна Сапего — с 11.00 в Брагинском райисполкоме (г.п. Брагин, пл. Ленина, д. 4);
- член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, генеральный директор ОАО «Белорусский цементный завод» Игорь Олегович Сергеев — с 11.00 в Чечерском райисполкоме (г. Чечерск, ул. Ленина, д. 2).
Подробный анонс с указанием адресов районных исполнительных комитетов размещен на официальном сайте Совета Республики.