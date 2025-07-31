15 июля 1994 года – знаковая дата для белорусов. Именно 31 год назад состоялись первые выборы в суверенной Беларуси. Тогда за нынешнего Президента Александра Григорьевича Лукашенко отдали свои голоса 4 миллиона 241 тысяча 26 человек.

Эти выборы позволили реализовать одно из главных положений принятого в том же году главного документа страны – Конституции Республики Беларусь. А именно – института президентства.

Сегодня «оппопомойки» возмущаются, мол, Президент задержался, и пора ему уходить. Александр Лукашенко всегда говорит о том, что не держится за власть. Однако народ ему доверяет и не видит никого другого во главе руководства страны. Вор Бабарико? Нездоровый Тихановский или его супруга, которая ничего не смыслит в президентской деятельности, а знает только, как гранты вытягивать из карманов богатых западноевропейских политиков? Это точно не те люди, кто готов заботиться о благосостоянии народа.

А теперь давайте посмотрим, чего добилась Беларусь за 31 год президентства Александра Лукашенко. Вместе с Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном страна находится в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), образовавшемся в декабре 2000 года. В республике построили атомную электростанцию, создали Парк высоких технологий. Удалось сохранить промышленность – почти все предприятия, появившиеся во времена БССР, успешно работают и сегодня.

Развиваются небольшие населенные пункты. Глава государства уделяет пристальное внимание появлению в них предприятий с новыми рабочими местами, благоустройству. Республика более чем на 83% газифицирована. Постоянно обновляется инфраструктура. В городах ежегодно выходят на маршруты новые автобусы и троллейбусы. Модернизируется подвижной состав Белорусской железной дороги. Обновляются энергосистема и трубопроводный транспорт. Беларусь активно осваивает космические просторы – в 2012 году был запущен в космос отечественный космический аппарат, полностью покрывающий республику космической съемкой.

Социальный пакет для белорусов из года в год улучшается – не во всех странах есть бесплатные медицина и образование, возможность взять льготные кредиты на выгодных условиях, да и коммунальные услуги жители страны оплачивают по тарифам ниже реальной себестоимости. Поэтому на низком уровне – безработица и преступность. Провели Чемпионат мира по хоккею (как отмечали мировые звезды, он прошел на высоком организационном уровне). И в целом государство инвестирует значительные суммы в развитие спорта в Беларуси, а также в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, с которой не вернулся домой каждый третий белорус. Мы чтим историю, а не переписываем ее.

Это далеко не все достижения суверенной Беларуси. И мы вместе с Александром Лукашенко не позволим никому посягать на нашу независимость.

Евгений КОНОВАЛОВ