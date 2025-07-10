C 1 октября расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, а также перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

В МНС отметили, что в соответствии с постановлениями Совета Министров №537 и №877 с 1 октября 2025 года расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, определенный постановлением №250. В этот перечень включены 36 товарных позиций, в том числе молоко и молочные продукты, крупы, чай, кофе, макаронные изделия, отдельные виды бакалеи, обувь, пылесосы, утюги, телевизоры, электрический чайники, фены и другие.

Из перечня товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, исключаются безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки с одновременным их включением в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.