Губернатор подчеркнул, что на модернизацию учебных заведений области в нынешнем году кроме целевых были направлены дополнительные средства. Помимо укрепления материально-технической базы и капитального ремонта, пополняется автопарк, только в этом году приобретено 29 новых автобусов.

Совершенствуется рецептура блюд для детей, появляются модернизированные спортивные площадки, организованы родительские маршруты общественного транспорта. В 2025-м открыты после реконструкции ДРОЦ «Кристалльный», Центр творчества детей и молодежи в Калинковичах. К началу учебного года планируется открытие бассейна в Хойниках.

«Обеспечить качество образования, здоровье и безопасность детей», – наша общая задача, резюмировал глава региона.

Гомельщина официально