Гомельская область – регион ярких событий. Одним из самых известных и популярных праздников является Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», который проводится в живописных местах белорусского Полесья, славящегося своим природным богатством и уникальной культурой с целью сохранения и популяризации народных традиций.

Не менее яркими являются фестивали «Автюки» в Калинковичском районе, «Днепровская уха» в Лоевском районе, «Льняная карусель» в Кормянском районе, «Сожскі карагод» в Гомеле и другие. В этом году впервые в агрогородке Юровичи Калинковичского района пройдет фестиваль Мамонт.BY — настоящая машина времени, готовая перенести гостей в каменную эпоху. Главная изюминка фестиваля — реконструкция древних стоянок, танцы у костра, посвящение в «кроманьонцы», лекции ученых, а также блюда по древним рецептам.

