Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма. Об этом sb.by рассказали в Национальном агентстве по туризму. Напомним, по инициативе Министерства спорта и туризма уже второй год подряд продолжается хорошо зарекомендовавшая себя практика посвящать каждый месяц определенному виду туризма. Так, июль был месяцем активного туризма, сентябрь будет месяцем экологического.



Согласно официальному определению, событийный туризм — это туристическое путешествие с целью удовлетворения потребности в посещении различных событийных мероприятий, приуроченных к событиям в сфере культуры, спорта, туризма, бизнеса и иным событиям, а также деятельность по организации этого туристического путешествия.

— В последние годы значительно вырос интерес туристов к событийным мероприятиям, проводимым в Беларуси. Эта позитивная тенденция свидетельствует о возможности привлечения значительного туристического потока, увеличения доходов от туризма, содействия развитию регионов и как следствие повышения имиджа нашей страны на международной арене, — отметили в Национальном агентстве по туризму. — Среди особенностей белорусских фестивалей следует отметить сочетание аутентичности и интерактивности, ориентацию на семейный отдых, экологическую направленность, атмосферу гостеприимства и душевности. Эти факторы делают наши фестивали уникальными и привлекательными для туристов.

Тематика событийных мероприятий, проводимых в Беларуси, очень разнообразна. Наиболее популярными традиционно остаются музыкальные, гастрономические, экологические, этнокультурные, религиозные, спортивные фестивали. При этом ежегодно в Беларуси организации культуры проводят более 500 тысяч мероприятий. А множество культурно-зрелищных мероприятий стали знаковыми для развития туризма. Ряд крупных и интересных фестивалей пройдет в августе. Их список можно найти в событийном календаре, размещенном на сайте Национального агентства по туризму.

Кроме того, в рамках месячников видов туризма по всей стране проходят тематические образовательные семинары, пресс-конференции, круглые столы, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия, направленные на популяризацию определенного вида туризма. Они направлены на то, чтобы сформировать наиболее полное представление о направлении, помочь погрузиться в атмосферу самых разнообразных событийных мероприятий.

sb.by