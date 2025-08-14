Заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Костючков чествовал комбайнера ОАО «Андреевка» Илью Галузу, намолотившего на GS12A1 PRO 1000 тонн зерна.



Александр Сергеевич повязал механизатору ленточку лидера жатвы и вместе с председателем районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Валентиной Ксензовой вручили ему диплом и подарочный сертификат.

Илья Александрович родом из Широкого. Окончил машиностроительный лицей в Гомеле, полгода работал слесарем на заводе литья и нормалей, потом был призван в армию. После прохождения службы во внутренних войсках вернулся на малую родину и уже около 10 лет трудится в «Андреевке». В совершенстве владеет вождением комбайнов, тракторов, что помогает ему качественно выполнять любое задание. Семейная жизнь тоже сложилась – с супругой Екатериной воспитывает дочь Ульяну и сына Тимофея.

– До уборки зерновых занимался химпрополкой, заготовкой кормов, – отметил тысячник. – Сейчас при хорошей погоде ежедневно работаю с 7 часов утра и до 9 вечера. В достижении высоких показателей мне помогает то, что я самостоятельно перед каждым выходом в поле проверяю комбайн.