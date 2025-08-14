Будакошелевщина участвует в областных соревнованиях по определению максимальной производительности комбайна GS12A1 и его разновидностей за 8 часов бесперебойной работы. Рекорд пробует установить экипаж в составе старшего комбайнера Александра Леонова и помощника Дмитрия Клименкова из РУП «Белоруснефть-Особино».

Несмотря на то, что механизаторы трудятся в сельхозпредприятии первый сезон, у обоих большой опыт работы в аграрной сфере. Уроженец Гусевицы Дмитрий Клименков, например, работал в совхозе «Брилево». Однако с семьей переехал в Буда-Кошелево и в этом году трудоустроился в «Белоруснефть-Особино». Александр Леонов много лет проработал в ОАО «Агрохимуслуги».

Рекорд комбайнерам предстоит установить на уборке озимой пшеницы (сорт Балитус).

— «Мы не новички в уборочной кампании, да и комбайн хорошо работает. Так что нацелены на максимальный результат», — отметил Александр Леонов.

Контролирует процесс специалист управления маркетинга ОАО «Гомсельмаш» Владимир Чаюков. Он рассказал, что предстоит подсчитать количество выгруженных бункеров, получить данные с весовой, что позволит дать справедливую оценку результату. По итогам соревнований три лучших экипажа области получат подарки от «Гомсельмаша».