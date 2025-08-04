Беларусь заинтересована углублять дружеское, стратегическое сотрудничество с Узбекистаном, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллой Назаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Как ожидается, 28-29 августа в Витебске состоится III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Его организаторами выступают Сенат Олий Мажлис Республики Узбекистан и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Во время сегодняшней встречи обсуждены вопросы подготовки к форуму.

«Очень серьезно готовимся и исходим из того, что форум позволит обсудить многие направления двусторонней повестки, наметить пути дальнейшего углубления нашего очень дружеского, стратегического сотрудничества и надеюсь, что он принесет и конкретные экономические результаты, — сказал Сергей Алейник. — Готовится к подписанию целый ряд контрактов, межрегиональных соглашений, которые дополнят поставленные главами государств перед нами амбициозные планы — вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на планку в $1 млрд. Мы постепенно приближаемся к этому».

По его словам, у Беларуси и Узбекистана хорошая динамика во взаимной торговле. «Мы в этом году выросли на 13%. Вообще, за последние 5 лет мы увеличили товарооборот почти в 2,5 раза», — отметил парламентарий.