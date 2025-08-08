– Это уже не первое интервью главы государства представителям иностранных СМИ, но в очередной доказавшее, что это не просто общение в формате «вопрос-ответ», а содержательный разговор. В ходе диалога было затронуто большое количество актуальных тем: о внешней политике Беларуси, ядерном оружии, переговорах между Россией, США и Украиной и возможной встрече лидеров этих стран. Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер получил на свои вопросы, порой провокационные, конкретные и аргументированные ответы. По-другому, уверен, не могло бы и быть. Глава государства продемонстрировал свою политическую грамотность, мудрость и четко обозначил наш главный приоритет – сохранение мира.

Мне очень импонируют ответы Президента, касающиеся внешней политики Беларуси. В противовес мнению, бытующему на Западе, что «Беларусь оккупирована Кремлем», он подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать дружественные отношения со своими соседями. Ведь они, как часто говорит Глава государства, от Бога, их не выбирают. У нас есть интересы и в Европейском союзе, и в далекой Америке. В то же время Александр Григорьевич обратил внимание, что главными союзниками для Беларуси остаются Россия и Китай, в числе приоритетов также страны дальней дуги. И это наше право выбирать, с кем выстраивать отношения.

В вопросе к военному конфликту между Россией и Украиной, по словам Главы государства, позиция Беларуси остается неизменной – нужно садиться за стол переговоров и находить мирные способы урегулирования.

В теме о ядерном оружии Президент еще раз обозначил главные моменты, напомнил, что к концу года в Беларуси появится ракетный комплекс «Орешник», который может нести и ядерный боезаряд. И предупредил, что применять ядерное оружие не хочет ни Россия, ни Беларусь. Но если кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть.