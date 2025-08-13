Свыше 2200 тонн зерна на уборке урожая 2025 намолотил экипаж РУП «Белоруснефть-Особино» в составе Андрея Марцелева и Андрея Болдуева. На сегодняшний день они первые в районе по намолоту. Молодцы! Так держать!