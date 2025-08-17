Каравай-фест «Бацькава булка» в четвертый раз собрал гостей. Ароматный, вкусный и по-настоящему любимый всеми праздник по традиции принимает Свислочь. Корреспонденты БЕЛТА окунулись в атмосферу праздника.

Главная героиня каравай-феста — свислочская плетенка. Идея проведения праздника напрямую связана с посещением Свислочского района Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он побывал в пекарне, попробовал свислочскую плетенку и по достоинству оценил ее вкус. Булка до сих пор делается по любимой с советских времен рецептуре.

Один из главных экспонатов на празднике — каравай весом 100 кг. Как рассказала начальник булочного цеха ОАО «Гроднохлебпром» Светлана Потехина, над его созданием трудились пять человек. «Каравай сделан из сдобного теста, впервые его украсили гвоздикой красной (здесь более 100 штук) как символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне (украшения из соленого теста изготовлены). На вершине каравая — орден Великой Отечественной войны, который и монумент на площади Победы в Минске тоже украшает», — подчеркнула она, добавив, что мастера творили около недели.

Неподалеку — огромный зубр из 20 кг баранок и 10 кг сушек. «Зубр — символ Беларуси. Это мощное животное, которое ассоциируется с нашей страной, мужественное и спокойное, — отметила директор филиала «Лидский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» Жанна Шебухова. — Везли его в Свислочь на грузовике, а чтобы разместить, понадобились силы четырех наших мужчин».

Руками лидских мастеров изготовлен и макет штурма Рейхстага. «Работа выполнена на основе соленого теста, украшена мастикой и съедобными красками, — рассказала Наталья Азевич, стаж которой в хлебном цеху составляет 25 лет. — Хотелось максимально реалистично донести все ужасы этой войны и в то же время счастья от Победы, хотелось сделать наиболее правдоподобно. Делала эту работу от души».

Праздник объединяет пекарей из разных уголков страны. Каждый из них привозит свои уникальные рецепты и изделия, в которые вкладывает душу. Так, традиции выпечки павловских караваев презентуют жительницы Слонимского района, традиция выпечки является элементом нематериального культурного наследия Беларуси. «Все наши караваи разные, особенные, их пекут в течение 100 лет. Самый знаменитый — свадебный наш каравай. Ни на кого не похожий, украшен веткой как символом объединения двух семей в один большой род. Птички — чтобы было как можно больше деток в семье. Подковы на счастье, чтобы был гостеприимным дом, мы ставим ворота, восьмерки — как символ бесконечной любви молодой семьи», — рассказала руководитель народного фольклорного коллектива «Чараўніцы-каравайніцы» Дарья Кириенко, добавив, что на создание такого шедевра требуются четыре дня и усилия пяти-семи человек.

Каравай-фест не только хлебосольный, но и зрелищный. Впервые в этом году на поле рядом с райцентром развернулись баталии, в которых определяется лучший водитель трактора. Трактор-триал объединил более 10 участников, которые показывали свое мастерство вождения в экстремальных условиях.

Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев после старта соревнований и вручения одному из передовиков жатвы Свислочского района ключей от новенького трактора, новинка фестиваля должна порадовать и удивить гостей. «Трактор-триал показывает мастерство, кстати, не только сельчан, но, видите, и работников других сфер, — сказал глава области. — Тут люди села собрались. Им интересен их прикладной вид спорта. И поэтому для них это очень здорово. А для нас, горожан, это тоже возможность посмотреть, что не только ралли Париж — Дакар есть или «Формула-1″. У участников сегодня минута славы, им есть что показать. Фестиваль удался, много гостей со всех регионов».



Насыщен праздник и музыкой, спортом. Например, на фестивале разрешился вопрос о том, команда какого профсоюза лучшая в мини-футболе. «Мини-футбол — это не просто спорт. Это возможность укрепить связи между представителями различных отраслей, таких как здравоохранение, банковская сфера, химическая промышленность и многие другие. Такие мероприятия помогают нам не только соревноваться на поле, но и находить общий язык вне его, создавая атмосферу дружбы и взаимопомощи», — отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Юрий Алексей. К слову, первое место завоевал профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. На втором месте — профсоюз работников здравоохранения. Третьи — профсоюз банковских и финансовых работников.

Позже, также по традиции, состоялся футбольный матч между командами Свислочского района и Гродненской области.

Как заметил председатель Свислочского райисполкома Андрей Грицкевич, каравай-фест призван прославлять белорусские традиции и ценности. «Хлеб — это не просто продукт питания, это наша история, это наше наследие, это наше прошлое, будущее и настоящее. Поэтому из поколения в поколение передаются рецепты, создаются шедевры, настоящее искусство», — сказал он, добавив, что праздник — это в том числе благодарность труженикам села, чьими руками собирается урожай для будущего хлеба.

Как подчеркивают организаторы, сегодня каравай-фест по своему формату и размаху представляет настоящий «хлебный» фестиваль. Каждый год здесь изобилие хлебопродуктов и кулинарных изысков. В Свислочи душевно и детям, и взрослым, поэтому все едут сюда с желанием и удовольствием. Здесь, как и на всей белорусской земле, знают справедливость поговорки «Хлеб на столе — жизнь на земле».

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.