В рамках республиканской благотворительной акции «Собери портфель первокласснику» председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова вручила рюкзак со школьными принадлежностями жителю райцентра Артему Жихареву. Она поздравила будущего первоклассника с новым этапом в его жизни, пожелала учиться на отлично и найти в школе хороших друзей.

В семье Виктора и Татьяны воспитываются пятеро детей, самому младшему из которых 6 месяцев. Виктор Владимирович работает слесарем-ремонтником в СП «Амипак»-ОАО.