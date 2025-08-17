Что сказал Президент об обороноспособности белорусского государства

Геополитическая обстановка вокруг Беларуси весьма напряженная. Наши южные и западные соседи — что Украина, что Польша, что страны Балтии — ведут себя по отношению к нам весьма недружелюбно и даже агрессивно. Давление осуществляется по всем направлениям. Санкции, милитаризация вблизи границ, война, что называется, за одним забором и постоянные военные учения НАТО за другим. Все это повод постоянно повышать боеготовность нашей армии и спецслужб, готовиться к войне, даже когда настроены мы мирно и нападать ни на кого не собираемся. Об обороноспособности на минувшей неделе из уст Президента Александра Лукашенко звучало не раз — в интервью журналу Time и на совещании по вопросам деятельности КГБ. О философии и практике безопасности нашей страны расспросили экспертов.

Угрожать не собираемся, но ответ дадим

Об обороноспособности нашей страны и обеспечении национальной безопасности Глава государства в интервью Time говорил в контексте сотрудничества с Россией, вопроса возвращения в Беларусь ядерного оружия и наличия соответствующих нормативных документов, появления к концу года на нашей территории ракетного комплекса «Орешник». «Применять ядерное оружие ни Путин, ни я, никто не хочет. Мы же не самоубийцы. Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут, и я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю», — сказал в интервью Саймону Шустеру Александр Лукашенко.

— Если ты уже создал армию, она не имеет права быть бутафорской, — комментирует эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко. — Она должна быть обучена, оснащена, подготовлена к любым ситуациям, чего мы и достигаем и что показываем. Беларусь не собирается никому угрожать, но четко демонстрирует, что она способна дать ответ.

И наши возможности дать этот самый ответ и остановить агрессию вполне вписываются в ту палитру отношений, которая сложилась вдоль границ. По сути, агрессивные шаги первыми начали отрабатывать соседние страны Евросоюза. Это и частота учений, и скопления войск, и развитие инфраструктуры, и откровенная подготовка наступательных ресурсов. Поэтому мы должны были готовиться отвечать.

Готовы к нейтрализации любых вызовов

Переговорный процесс между Россией и Украиной и отведенная Беларуси в этом роль, специальная военная операция, отношения нашей страны с РФ и Китаем, белорусско-американские переговоры, нужно ли встречаться Александру Лукашенко и Дональду Трампу, международный диалог и санкции США и ЕС против нас… Интервью длилось около трех часов, собеседники успели обсудить весьма серьезную повестку. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации доктор военных наук Николай Бузин тем временем отмечает: лейтмотивом всего интервью все же была тема обеспечения национальной безопасности.

— Особое внимание и автора интервью, и многих зрителей было приковано к вопросам обеспечения ядерной безопасности, — подчеркивает парламентарий. — Глава государства без обиняков, очень честно рассказал про все, что сделано в этой области. Как известно, благодаря Российской Федерации на территорию Республики Беларусь было возвращено тактическое ядерное оружие.

Чтобы наш народ жил спокойно, чтобы мы, белорусы, были уверены, что никто не посягнет на наш суверенитет. Ведь за все годы существования ядерного оружия ни одна ядерная держава не была подвергнута нападению со стороны кого бы то ни было. В этой связи Глава государства четко дал понять, что Беларусь вместе с Россией, что мы совместно решаем вопросы обеспечения национальной безопасности и видим, что происходит вокруг нас. А потому готовы к нейтрализации любых угроз вместе в рамках Союзного государства.

Необходимый ядерный потенциал на территории нашей страны есть уже сегодня. К концу года у нас должен появиться «Орешник». Мы об этом заявляли, мы об этом говорили. А самое главное, что мы, белорусы, можем понять из этого интервью: у нас сильный лидер — человек, которым мы можем гордиться, который отвечает за собственные слова и не боится взять на себя ответственность. Он уверенно смотрит в будущее и уверенно ведет Республику Беларусь в направлении созидания.

Выступаем против эскалации

Во время интервью была затронута и тема совместных с Россией учений «Запад-2025» и причин, по которым было принято решение изменить первоначальный план и перенести основные маневры в глубь территории Беларуси, подальше от западных границ. Президент отметил: отвести войска в глубь страны было его распоряжением, цель преследовалась одна — не дать Западу возможности обвинить нас в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор и захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Было ли подобное решение чувствительным для России? «Даже обсуждения не было, — отметил Александр Лукашенко, — отвели и отвели».

— А вот замыслы учений, проводимых в странах НАТО, явно носят наступательный характер, — подчеркивает заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности, генерал-майор запаса, военный эксперт Руслан Косыгин. — Очевидно, что западные центры превращают те же страны Балтии в полигоны для размещения, подготовки группировок войск и дальнейшего их применения. Скажем, на территории Польши пройдут учения «Железный защитник», участие в которых примут около 34 тысяч военнослужащих.

Однако Беларусь видит и осознает все вызовы, существующие в том числе ввиду продолжающегося на территории Украины конфликта. Мы четко понимаем, как должны реагировать, в том числе в рамках проводимых мероприятий. Наши оппоненты нагнетают, а мы демонстрируем стремление к стабилизации обстановки. И поэтому приняли решение отодвинуть учения «Запад-2025» подальше от границ, объявили о снижении численности войск, которые примут участие в маневрах. Подчеркиваем, что учения носят сугубо оборонительный характер. Мы приглашаем всех заинтересованных, в том числе военных атташе из стран НАТО. Пожалуйста, смотрите, мы ничего не скрываем — и не надо нагнетать. Хотел бы отметить: наши действия — это не проявление слабости, а ответ на складывающуюся вокруг нас обстановку.

Мы хотим еще раз продемонстрировать, что выступаем против эскалации и делаем все для того, чтобы градус напряжения снизился. При этом военные учения есть военные учения. Мы, как бы это кому-то ни нравилось, отработаем весь спектр задач, которые стоят перед Союзным государством, по подготовке к отражению агрессии. Мы готовы противостоять любым вызовам и угрозам, в том числе угрозе применения по отношению к нам военной силы со стороны оппонентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

— Беларусь в отличие от западных соседей проводит плановую работу по обеспечению национальной безопасности. Мы никому не угрожаем, но сегодня нас пытаются выставить агрессорами. Президент не позволил это сделать. Он в очередной раз заявил миру, что мы нацелены на мир, дружбу и добрососедские отношения.

Я думаю, этот посыл красной нитью прошел через все темы интервью. Открытость, честность, отделение правды от фейков, зерен от плевел. Чтобы в том числе за океаном поняли первопричины того, что сейчас происходит в Украине и в Европе в целом.

МНЕНИЕ

Белорусы против конфликтов с соседями

Денис МОНИТ, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов:

– В ходе недавнего интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко корреспонденту Time Саймону Шустеру была затронута тема совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». О ней также говорил и министр обороны Виктор Хренин, выступая у Главы государства с закрытым докладом. В интервью журналистам глава оборонного ведомства отметил, что в Беларуси никогда не скрывали целей учений. Основная – отработка защиты нашей территории совместной белорусско-российской региональной группировкой войск.

Министр обороны обозначил, что разосланы приглашения всем государствам – участникам Венского документа о безопасности. Также они направлены еще в 25 стран. В основном среди них участники ШОС, ОДКБ, СНГ, другие дружественные государства. «Но и это еще не все. У нас в стране находятся более 30 военных атташе, из них девять представляют страны НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим, чувствуем. Мы делаем первый шаг. Хотелось бы ожидать ответных шагов от наших соседей», – отметил Виктор Хренин.

Полярно противоположные действия принимают власти Польши и Литвы. Они регулярно проводят военные учения у границы с Беларусью. Многие из них осуществляются в режиме повышенной секретности, но не остаются не замеченными белорусской стороной. Мы вынуждены реагировать и защищать себя, поэтому и размещаем на своей территории ракетный комплекс «Орешник». С его помощью дадим достойный отпор всем, кто придет к нам с войной.