С 1 сентября текущего года в Беларуси начнут действовать изменения в Правилах дорожного движения. В частности, они коснулись использования средств персональной мобильности. За подробными разъяснениями мы обратились к старшему госавтоинспектору Андрею Януковичу.





– Что важно будет знать владельцам СПМ?

– В первую очередь нужно быть в курсе о регистрации своих средств персональной мобильности. Если устройство способно превышать скорость 25 км/ч, то оно уже будет классифицироваться как мотоцикл или мопед. Отсюда следует, что данное средство будет являться механическим транспортным средством. В этом случае его необходимо зарегистрировать, для чего потребуется пройти оценку в испытательной лаборатории, получить электронный паспорт и при необходимости дооборудовать устройство. До 1 сентября 2026 года будет действовать упрощенная процедура постановки транспорта на учет в ГАИ, поэтому чем раньше вы займетесь регистрацией, тем лучше.

– Потребуется ли наличие водительских прав на использование механического транспортного средства?

– Безусловно. Причем вне зависимости от того, зарегистрировано устройство или нет, потребуется соответствующая категория прав – AM или A1.

– А каких новых правил нужно придерживаться при вождении СПМ?

– Внесены ограничения по скорости: не более 10 км/ч в населенных пунктах, на велодорожках – не свыше 25 км/ч. При этом по пешеходной зоне ездить будет запрещено. Нельзя передвигаться по тротуару, если масса СПМ превышает 35 кг. Запрещено владельцам мобильных средств оставлять свои устройства там, где это создает препятствия для окружающих. Пользователи СПМ и велосипедисты при пересечении проезжей части обязаны спешиваться и переходить через дорогу как пешеходы.

– Есть ли изменения в ПДД, которые затронут автомобилистов?

– Автомобилистов коснется смена всесезонных шин. С предстоящей зимы водители будут обязаны заменить шины с маркировкой All Season на зимние. При этом в летний период такими шинами можно будет спокойно пользоваться. Также внесены корректировки в нанесение тонировки на стекла автомобиля. Можно будет применять шторки и пленочное покрытие на задние боковые и задние стекла. Нанесение тонировки на передние стекла будет караться по всей строгости, ведь это нарушение ПДД.

Беседовал Владислав Павлюченко