Госавтоинспекция с 19 по 22 августа проводит профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров в такси. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

На контроле ДПС — соблюдение условий безопасной перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Совместно с представителями Транспортной инспекции Минтранса и налоговых органов будут организованы рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков. В случае обнаружения нарушений, связанных с порядком допуска к работе водителей и неисправного транспорта, меры административного воздействия будут применяться к руководителям организаций.

Стражи дорог отметили, что за лето по вине водителей такси совершено 28 ДТП, в которых три человека пострадали. ГАИ напоминает об ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения установленных правил.