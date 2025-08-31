Зачастую мы не задумываемся, что именно делает наш быт проще и удобнее. Корреспондент «Авангарда» поинтересовался у жителей района, какие вещи они считают необходимыми и комфортными для себя.

Елена АЛЕЙНИКОВА, жительница райцентра:

– Точно скажу, что без телефона я не смогла бы обойтись. В первую очередь это связь с людьми и, в частности, с родными. Без общения я не могу представить свой день. Постоянно проверяю уведомления, обновляю ленту социальных сетей и общаюсь онлайн.

Николай ПЕТИН, житель д. Медведево:

– Однозначно без автомобиля. Это мой верный «друг». Без телефона, может, еще и обойдусь, а вот без машины не смогу, ведь живу я в деревне и постоянно приходится ездить в город. С помощью автомобиля быстро добираюсь до нужных мест. Могу и по работе перевезти вещи, и в магазине закупить продукты, а заодно по пути и своих родных подвезти.

Нина ХОЗИКОВА, многодетная мама:

– Вот без чего бы я точно не смогла жить, так это без газовой плиты. У меня пятеро детей и голодными оставить их никак не могу. На всех надо приготовить еду, и без этой бытовой техники я вряд ли бы быстро справилась.