«Белавиа» объявила скидки на билеты в Махачкалу и Мурманск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Билеты по тарифу «Промо» в Махачкалу стоят от Br567 туда-обратно в период с 2 сентября по 25 октября. Путешественники могут увидеть Сулакский каньон, берег Каспийского моря.

Полет в Мурманск обойдется от Br629 туда-обратно в период с 4 по 18 сентября. «Здесь нет 30-градусного зноя, но есть уникальная красота Териберки и Кольского залива», — отметили в авиакомпании.

Купить билеты можно по 10 сентября включительно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.