Беларусь и Индонезия разрабатывают дорожную карту сотрудничества на пять лет. Эти вопросы обсуждали на встрече министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра промышленности Денис Бакей, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, машиностроительных предприятий.

«Обсуждены вопросы поставок белорусской техники на индонезийский рынок, а также перспективы реализации совместных проектов промышленной кооперации, в частности, создание сборочных производств на территории Индонезии. Особое внимание уделено разработке дорожной карты сотрудничества на ближайшие пять лет, которая должна отражать ключевые направления взаимодействия и будет выступать своего рода путеводителем для совместной работы», — рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны договорились о создании дополнительной рабочей группы на уровне заместителей министров промышленности в рамках деятельности двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее основной целью станет укрепление взаимодействия в промышленности, нефтехимии, механизации сельского хозяйства и фармацевтики.

Обсуждение практических шагов по увеличению взаимного товарооборота продолжилось на встрече Максима Рыженкова с председателем Торгово-промышленной палаты Индонезии Аниндьей Новьяном Бакри. Стороны условились активизировать работу по линии торгово-промышленных палат двух стран в части организации визитов деловых и бизнес-кругов, а также мероприятий экономического характера. Обсуждение практических шагов по увеличению взаимного товарооборота продолжилось на встрече Максима Рыженкова с председателем Торгово-промышленной палаты Индонезии Аниндьей Новьяном Бакри. Стороны условились активизировать работу по линии торгово-промышленных палат двух стран в части организации визитов деловых и бизнес-кругов, а также мероприятий экономического характера.

«Договорились актуализировать имеющееся соглашение о сотрудничестве между БелТПП и ТПП Индонезии. Белорусская и индонезийская стороны согласились в необходимости расширения сотрудничества на региональном уровне путем укрепления побратимских связей между городами Беларуси и Индонезии», — отметили в МИД.

Сотрудничество в сфере культуры было обсуждено на встрече Максима Рыженкова с министром культуры Индонезии Фадли Зоном. Министры наметили совместные шаги по интенсификации контактов на уровне профильных ведомств, договорились проработать вопрос организации дней культуры и кино.

Стороны также обсудили содержательное наполнение меморандума о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран, который планируется подписать в ближайшее время.