По приглашению Палаты представителей Национального собрания индонезийская парламентская делегация во главе с председателем группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Республики Индонезия с Национальным собранием Республики Беларусь Исфханом Тофиком Мунггараном посещает нашу страну с визитом в период с 18 по 22 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В ходе визита состоится совместное заседание рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Республики Индонезия и группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Республики Индонезия с Национальным собранием Республики Беларусь.

Запланированы встречи с индонезийской парламентской делегацией заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Вадима Ипатова, руководства Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности, Министерства иностранных дел, посещение ОАО «АМКОДОР».

Предусмотрено обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обмен опытом законотворческой деятельности.

В Национальном собрании восьмого созыва рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Республики Индонезия создана в мае 2024 года. Руководителем группы является председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.