К выходным в Беларусь вернется дождливая погода и похолодает. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погода в Беларуси этим летом отличается крайней нестабильностью. Так, предстоящая пятница станет не только финальным днем рабочей недели, но и крайним днем правления солнечного антициклона, а уже в предстоящие выходные облачные массивы атмосферных фронтов накроют территорию нашей страны. В результате чего во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы субботы — местами сильные дожди. При активном развитии атмосферных процессов в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. При этом если в пятницу и субботу в стране еще сохранится умеренно теплая погода с дневными максимумами от плюс 21 градуса по северу до плюс 33 градусов по юго-западу, то уже в воскресенье вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится и на середину дня окажется в пределах от плюс 14 градусов по северу до плюс 25 градусов по югу», — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 15 августа, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, в западных районах — до плюс 16. Днем будет 23-28 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 30.

В субботу, 16 августа, ночью местами по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, днем при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла, местами плюс 7-8, в западных районах страны 17-20 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 21 градуса по северу до плюс 33 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 17 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. В дневные часы местами по северу прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по северо-западу до плюс 16 градусов по юго-востоку, днем — от плюс 14 градусов по северу до плюс 25 градусов по югу.

«Согласно предварительным прогнозам, прохладная погода с температурным фоном на 1-4 градуса ниже климатической нормы сохранится и в первую половину следующей рабочей недели (18-20 августа). При этом без осадков не обойдется. В неустойчивом воздухе время от времени будут отмечаться кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы», — добавили в Белгидромете.

В понедельник, 18 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем — 14-21 градус выше нуля, в отдельных районах — до плюс 23.

Во вторник, 19 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем — плюс 17-24.

В среду, 20 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла, днем — от плюс 18 градусов по северу до плюс 28 градусов по юго-западу.