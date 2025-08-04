Начало недели обещает быть солнечным и теплым. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Начало недели обещает быть солнечным и теплым», — отметили в Белгидромете.

5 августа, на фоне области высокого давления через территорию Беларуси ожидается смещение атмосферного фронта. Поэтому осадков ожидается немного: ночью кратковременные дожди пройдут местами по стране, а днем в отдельных районах по востоку. Местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы кое-где будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем будет 22-28 градусов выше нуля. Во вторник,, на фоне области высокого давления через территорию Беларуси ожидается смещение атмосферного фронта. Поэтому осадков ожидается немного: ночью кратковременные дожди пройдут местами по стране, а днем в отдельных районах по востоку. Местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы кое-где будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем будет 22-28 градусов выше нуля.

«А вот в среду Беларусь будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он принесет не только много облачности и дожди, но и опустит показания термометров до плюс 18-23 градусов, и лишь жителям юго-востока повезет немного больше. В четверг температурный фон понизится уже повсеместно, на середину дня не выше 18-24 градусов тепла, при этом без дождей не обойдется. Похолодает», — поделились прогнозом синоптики.

В среду, 6 августа, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля. Днем будет 18-23 градуса тепла, по юго-востоку — до плюс 27.

В четверг, 7 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 15. Днем будет 18-24 градуса выше нуля. В четверг,, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 15. Днем будет 18-24 градуса выше нуля.

«Однако в пятницу воздушные потоки с северо-западных переориентируются на юго-западные, южные и температура воздуха день ото дня станет повышаться. Вместе с показаниями термометров будут активно расти и показания барометров. Поэтому до конца текущей недели осадков по стране будет немного», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 8 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем будет от плюс 20 градусов по северу до плюс 28 градусов по юго-западу.

В субботу, 9 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем будет от плюс 23 градусов по северо-востоку до плюс 31 градуса по юго-западу.

В воскресенье, 10 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу — до плюс 31 градуса.