На большей части территории страны зерновые культуры достигли полной спелости. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Условия для проведения уборки зерновых культур несколько улучшились. Однако проходящие местами кратковременные дожди увлажняют стеблестой и колос, сокращая время работы комбайнов. На большей части территории страны зерновые культуры достигли полной спелости, проводится их уборка. Влажность зерна понизилась и времени для его сушки на элеваторах требуется уже меньше», — рассказали в Белгидромете.

Как отмечают агрометеорологи, на преобладающей территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что обеспечивает благоприятные условия для сева поукосных и пожнивных культур, начавшегося сева озимого рапса, проведения уборочных работ. Местами, преимущественно в южных районах, на легких почвах верхний слой почвы слабо увлажнен.