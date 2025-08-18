СЗАО «БЕЛДЖИ» до конца года презентует новые гибридную и электрическую модели авто разных брендов для белорусского рынка. Об этом на пресс-конференции рассказал директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

По модели Belgee eX50 завод завершил все технические работы, но, проводя экономические анализы, стало понятно, что стоимость компонентов выше тех, которые сегодня есть на мировом рынке. «Это касается и электродвигателей, и батарей, и инверторов. Поэтому пока решение о запуске в серийное производство экономически нецелесообразно», — отметил он.

Именно поэтому в линейке завода «БЕЛДЖИ» появились новые модели. «Мы надеемся, что в этом году появится бюджетная модель электромобиля компании Geely е22H и появится кроссовер, гибридная модель под маркой Belgee X80. На наш взгляд, эти автомобили, конкурентоспособны по ценам и, соответственно, найдут своих покупателей», — заявил Геннадий Свидерский.

/Будет дополнено/.