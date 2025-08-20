Белорусские аграрии намолотили более 7,6 млн тонн зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным на 20 августа, на полях страны намолочено 7 млн 654 тыс. т зерна вместе с рапсом. Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 1,889 млн т, Брестская — 1,64 млн т, Гродненская — 1,533 млн т, Могилевская — 1 млн т, Гомельская — 917 тыс. т, Витебская — 675 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 83% площадей, что составляет 2,004 млн га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,6 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 447 тыс. т — 64% от плана. План поставок маслосемян рапса в счет заказа выполнен на 100%.

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 281 тыс. га, или 64% запланированного.

Вытереблено льна на 40 тыс. га, что составляет 83% запланированных площадей.

Заготовлено сена 369 тыс. т — 51% плана. Сенажа — 11 млн 961 тыс. т — 86% плана. В том числе в полимерной упаковке — 391 тыс. т.