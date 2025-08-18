Белорусские аграрии намолотили 7 млн тонн зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным на 18 августа, на полях страны намолочено 7 млн 213 тыс. т зерна вместе с рапсом. Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 1,751 млн т, Брестская — 1,608 млн т, Гродненская — 1,457 млн т, Могилевская — 913 тыс. т, Гомельская — 864 тыс. т, Витебская — 620 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 76% площадей, что составляет 1523 тыс. га.

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.

Поставлено в счет госзаказа: продовольственного зерна — 376 тыс. т (54% от плана), маслосемян рапса — 95 тыс. т (99% от плана).

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 219 тыс. га, или 50% запланированного. Вытереблено льна на 38 тыс. га, что составляет 78% запланированных площадей.

Заготовлено сена 360 тыс. т (50% плана). Сенажа — 11 млн 861 тыс. т (85% плана). В том числе в полимерной упаковке — 386 тыс. т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн 613 тыс. т — 36% плана.