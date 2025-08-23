Белорусские аграрии намолотили 8 млн т зерна. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным на 23 августа, на полях страны намолочено 8 млн 87 тыс. т зерна вместе с рапсом.

Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 2,043 млн т, Брестская — 1,661 млн т, Гродненская — 1,617 млн т, Могилевская — 1,069 млн т, Гомельская — 960 тыс. т, Витебская — 737 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 87% площадей, что составляет 2,118 млн га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 514 тыс. т — 73% от плана.

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 373 тыс. га, или 86% от запланированного.

Вытереблено льна на 42 тыс. га, что составляет 88% запланированных площадей.

Заготовлено сена 383 тыс. т — 53% плана. Сенажа — 12 млн 168 тыс. т (87% плана). В том числе в полимерной упаковке — 398 тыс. т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн 723 тыс. т — 37% плана.

«И про картошку не забываем. Второго хлеба накопано уже больше 20 тыс. т, а средняя урожайность выше прошлогодней на 64 ц/га», — рассказали в пресс-службе.