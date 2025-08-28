Ученые Республиканского научно-практического центра отоларингологии и Белорусского государственного университета представили метод хирургического лечения хронического гнойного среднего отита у детей с врожденной расщелиной нёба, проинформировали корреспондента sb.by в пресс-службе учреждения образования.



Уточняется, что над проектом совместно работали коллективы механико-математического факультета (ММФ) БГУ и РНПЦ оториноларингологии в рамках задания Государственной программы научных исследований «Новые методы оказания медицинской помощи».

— Применение метода позволяет устранить хроническую дисфункцию слуховой трубы, улучшить слух ребенка и в будущем избежать рецидивов и обострений данного заболевания, — рассказали в пресс-службе вуза. — На сегодняшний день аналогов технологии в Беларуси и России не существует. Метод находится в активной стадии внедрения и уже апробирован во многих медицинских учреждениях нашей страны.

В вузе отметили, что разработчиками проекта со стороны ММФ БГУ выступили декан Сергей Босяков и аспирант Дмитрий Назаренко. Медицинская часть выполнена врачом-оториноларингологом Людмилой Петровой и ученым секретарем РНПЦ оториноларингологии Еленой Малец.

Как уточнили в учреждении образования, актуальность разработки обусловлена необходимостью адресного подхода к лечению отита у детей с врожденными патологиями верхней челюсти с учетом их анатомических особенностей и повышенного риска осложнений. Декан ММФ Сергей Босяков пояснил, что у человека верхняя челюсть является воздухоносной и значимую роль в этой функции играет евстахиева труба.

— Это небольшой канал, соединяющий полость среднего уха с носоглоткой, — обозначил Сергей Босяков. — Его задача состоит в нормализации аэрации полостей среднего уха и устранении отрицательного давления в барабанной полости. Это необходимо для нормального слуха и предотвращения экссудативного среднего отита, который зачастую имеет бессимптомное течение и приводит к нарушению слуховой функции. В норме евстахиева труба открывается при глотании, зевании и других движениях, позволяя воздуху проходить по каналу.

К слову, существенное влияние на работу данного органа оказывает и расщелина нёба. Она приводит к изменению положения и формы евстахиевой трубы, что затрудняет нормальное дренирование и вентиляцию среднего уха.

— Нарушение этой функции провоцирует скопление жидкости в барабанной полости и развитие благоприятной среды для размножения бактерий, что приводит к воспалениям, в том числе хронического гнойного отита, — рассказал Сергей Босяков. — Кроме того, в таких условиях барабанная перепонка постепенно начинает сращиваться с костями, что может привести к полной потере слуха.

