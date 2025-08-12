С 18 по 22 августа 2025 года Комитет государственного имущества Миноблисполкома организует горячую линию для граждан.


Темы для обсуждения

Жители смогут задать вопросы об использовании именных приватизационных чеков «Имущество», а также сообщить о трудностях, возникающих при их обмене на акции предприятий.

Контакты и график работы

Телефон горячей линии: (+375 17) 500 45 08.

  • 18, 20 и 22 августа — с 9:00 до 13:00
  • 19 и 21 августа — с 14:00 до 17:00

В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 150 открытых акционерных обществ республиканского
и регионального значения, в числе которых предприятия промышленного, строительного и агропромышленного комплексов, транспорта, торговли
и иных отраслей.

Акционерные общества с местом нахождения на территории Минской области, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество» 

Наименование акционерного общества, основной вид деятельности Соотношение обмена кол-во чеков / кол-во акций Размер дивиденда
на акцию по итогам работы общества за 2024 год, руб.
ОАО «Агростройфирма ПМК-74-Налибоки», Столбцовский р-н строительство водных сооружений 3 / 1 0,082
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов производство электрического оборудования для автомобилей 11 / 1 0,064
ОАО «Белхудожкерамика», г.п. Радошковичи производство декоративных керамических изделий 10 / 1 0,0804
ОАО «Борисовский авторемонтный завод», г. Борисов техническое обслуживание  и ремонт автомобилей 3 / 1 0,00225
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», г. Борисов распиловка, строгание и пропитка древесины 1 / 1 0,06
ОАО «Машпищепрод», г. М. Горка переработка картофеля и изготовление продуктов из него, изготовление нестандартного оборудования для переработки пищевой продукции 2 / 1 0,02
ОАО «Минскоблагросервис», Минский р-н поставка, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 2 / 1 0,0005
ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» дубление и выделка кожи 4 / 1 0,002
ОАО «Передвижная механизированная колонна № 69», г. Узда строительство водных сооружений 3 / 1 дивиденды не начислялись
ОАО «ПМК – 73», г. Старые Дороги земляные работы 4 / 1 0,27
ОАО «Радошковичский керамический завод» производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 3 / 1 0,03
ОАО «Рыбхоз «Волма», Червенский р-н производственное рыболовство 1 / 1 0,00059
ОАО «Солигорскводстрой», г. Солигорск общее строительство зданий 4 / 1 1,034
ОАО «УПТК-Заславль» производство строительных металлических конструкций и их частей 3 / 1 0,55