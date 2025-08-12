С 18 по 22 августа 2025 года Комитет государственного имущества Миноблисполкома организует горячую линию для граждан.





Темы для обсуждения

Жители смогут задать вопросы об использовании именных приватизационных чеков «Имущество», а также сообщить о трудностях, возникающих при их обмене на акции предприятий.

Контакты и график работы

Телефон горячей линии: (+375 17) 500 45 08.

18, 20 и 22 августа — с 9:00 до 13:00

— с 9:00 до 13:00 19 и 21 августа — с 14:00 до 17:00

В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 150 открытых акционерных обществ республиканского

и регионального значения, в числе которых предприятия промышленного, строительного и агропромышленного комплексов, транспорта, торговли

и иных отраслей.

Акционерные общества с местом нахождения на территории Минской области, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество»