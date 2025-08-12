С 18 по 22 августа 2025 года Комитет государственного имущества Миноблисполкома организует горячую линию для граждан.
Темы для обсуждения
Жители смогут задать вопросы об использовании именных приватизационных чеков «Имущество», а также сообщить о трудностях, возникающих при их обмене на акции предприятий.
Контакты и график работы
Телефон горячей линии: (+375 17) 500 45 08.
- 18, 20 и 22 августа — с 9:00 до 13:00
- 19 и 21 августа — с 14:00 до 17:00
В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 150 открытых акционерных обществ республиканского
и регионального значения, в числе которых предприятия промышленного, строительного и агропромышленного комплексов, транспорта, торговли
и иных отраслей.
Акционерные общества с местом нахождения на территории Минской области, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество»
|Наименование акционерного общества, основной вид деятельности
|Соотношение обмена кол-во чеков / кол-во акций
|Размер дивиденда
на акцию по итогам работы общества за 2024 год, руб.
|ОАО «Агростройфирма ПМК-74-Налибоки», Столбцовский р-н строительство водных сооружений
|3 / 1
|0,082
|ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов производство электрического оборудования для автомобилей
|11 / 1
|0,064
|ОАО «Белхудожкерамика», г.п. Радошковичи производство декоративных керамических изделий
|10 / 1
|0,0804
|ОАО «Борисовский авторемонтный завод», г. Борисов техническое обслуживание и ремонт автомобилей
|3 / 1
|0,00225
|ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», г. Борисов распиловка, строгание и пропитка древесины
|1 / 1
|0,06
|ОАО «Машпищепрод», г. М. Горка переработка картофеля и изготовление продуктов из него, изготовление нестандартного оборудования для переработки пищевой продукции
|2 / 1
|0,02
|ОАО «Минскоблагросервис», Минский р-н поставка, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
|2 / 1
|0,0005
|ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» дубление и выделка кожи
|4 / 1
|0,002
|ОАО «Передвижная механизированная колонна № 69», г. Узда строительство водных сооружений
|3 / 1
|дивиденды не начислялись
|ОАО «ПМК – 73», г. Старые Дороги земляные работы
|4 / 1
|0,27
|ОАО «Радошковичский керамический завод» производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|3 / 1
|0,03
|ОАО «Рыбхоз «Волма», Червенский р-н производственное рыболовство
|1 / 1
|0,00059
|ОАО «Солигорскводстрой», г. Солигорск общее строительство зданий
|4 / 1
|1,034
|ОАО «УПТК-Заславль» производство строительных металлических конструкций и их частей
|3 / 1
|0,55