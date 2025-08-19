США обсуждают с Россией и Украиной много вариантов места проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.

«Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса — к организации встречи президента Путина и Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, Зеленского и президента Трампа», — отметила Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Ливитт также заявила, что президент США не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса, и хочет добиться прекращения конфликта в кратчайшие сроки.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что саммит США и РФ в Анкоридже был очень продуктивным и открыл дверь для второй фазы переговоров по урегулированию в Украине, которая состоялась 18 августа в Вашингтоне.

belta.by