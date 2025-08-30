Несоблюдение правил электробезопасности может привести к трагическим последствиям, напоминает Госэнергогазнадзор.





Так, в августе текущего года в Беларуси зарегистрированы несчастные случаи с населением из-за невыполнения требований электробезопасности. К примеру, в Витебской области произошли несчастные случаи со смертельным исходом. Женщина подключала компрессор от холодильника, приспособленный для накачивания воздуха в бассейн во дворе жилого дома. Компрессор подключался к электрической сети при помощи отрезка провода со штепсельной вилкой с одной стороны и с другой – неизолированными наконечниками (для подключения к контактам компрессора). В результате она была поражена электротоком. Во втором случае мужчина помогал племяннику откачивать воду из ямы, в месте повреждения водопровода, при помощи фекального насоса. При передаче ему подключенного к электросети насоса племянник увидел, что тот начал вести себя странно и потерял сознание. Пытаясь извлечь пострадавшего из ямы, он почувствовал воздействие электрического тока.

В Могилевской области молодая женщина погибла от удара электрическим током во время принятия ванны. Мобильный телефон, подключенный к электросети, находился в ванной рядом с телом погибшей.

Чтобы избежать трагических последствий, связанных с использованием электричества в быту, необходимо выполнять следующие рекомендации:

– подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, хозяйственные постройки в жилых домах, а также электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями, нужно выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока (по данным анализа, проведенного ГУ «Госэнергогазнадзор», до 40% несчастных случаев электротравматизма можно было избежать при использовании УЗО в системах электроснабжения);

– следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров (их изоляцией), при помощи которых электроприборы включаются в электросеть, проводите электрофизические измерения сопротивления изоляции проводов (кабелей) не реже 1 раза в 3 года;

– не используйте мобильные телефоны и другие электроприборы, подключенные к электрической сети, во время принятия ванны либо душа;

– не выполняйте самостоятельный ремонт и замену электропроводки, поручите данные работы квалифицированным специалистам.

УЗО защищает человека от поражения электрическим током. Принцип его работы прост. УЗО постоянно сравнивает ток, ушедший в цепь, и ток, который вернулся обратно. В норме они должны быть равны. Но если где-то произошла утечка, например, ток пошел через тело человека, коснувшегося поврежденного провода, то баланс нарушается. УЗО моментально (менее чем за 0,1 секунды) реагирует на эту разницу и отключает напряжение.

Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности вам и вашим близким.

Ирина СНЕЖНАЯ

