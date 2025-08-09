Белорусская железная дорога увеличивает количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса на популярных направлениях, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«В целях повышения качества предоставляемых услуг и с учетом имеющегося спроса на перевозки пассажиров БЖД c 11 августа увеличила количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса №727/728 сообщением Минск — Брест — Минск и №716/739, №747, №758/757 сообщением Минск — Гомель — Минск», — рассказали в пресс-центре.

Приобрести проездные документы можно в разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали.

Более подробную информацию о графике движения поездов можно узнать на официальном сайте, в официальном мобильном приложении, а также по телефону 105 контакт-центра.