С 1 января 2025 года в Беларусь прибыл 147 351 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехали из стран — соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 179 087 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 376 187 человек, из Литвы — 640 627, из Польши — 119 412. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехал 42 861 человек.

В пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».