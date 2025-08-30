Продожается чемпионат Гомельской области по футболу среди мужских команд. На стадионе «Полесье» в г.п. Лельчицы сегодня встретились команды г. Буда-Кошелево и Лельчиц. Матч был зрелищным и напряженным. С первых минут игры зрители стали свидетелями ярких атак и мастерских действий игроков. Каждая из команд старалась одержать победу, с каждым таймом напряжение только нарастало. Несмотря на все усилия, матч завершился со счетом 2:2.

Этот результат стал символом единства и дружбы, ведь футбол — это не только соревнование, но и праздник для всех.