Работники ЦРБ с теплом и заботой подготовили школьные наборы для будущих первоклассников. В яркие портфели были вложены необходимые принадлежности: тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, пеналы и другие полезные для детей вещи.

— Первый школьный день — важное событие в жизни ребенка. Мы рады внести в него частичку внимания и заботы, — отметила председатель профсоюзного комитета Ольга Леонидовна Маханова.

Искренние улыбки детей — лучшая благодарность за проделанную работу.

Буда-Кошелевская ЦРБ выражает признательность всем работникам, принявшим участие в акции, и надеется, что доброе дело будет продолжено и в будущем.