Многодетную семью Алеси Логис, в которой воспитываются восемь детей, в рамках акции «Собери портфель первокласснику» посетили заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, председатели областной и районной организаций Белорусского профсоюза работников образования и науки Жанна Жданович и Елена Парфененко. Гости вручили Диме портфель со школьными принадлежностями, другим ребятам – подарки, а их маме – денежный сертификат.

Алеся Николаевна в истекшем году была награждена орденом Матери. Она воспитывает четырех сыновей и столько же дочерей, а два года назад стала бабушкой.

– Мои дети всегда со мной, и от этого я счастлива. Они придают мне сил, когда тяжело, помогают. Для них не проблема убрать в доме и приготовить для мамы вкусный ужин, – подчеркнула Алеся Логис. – Я рада, что ребята заботятся не только обо мне, но и друг о друге.