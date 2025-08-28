Обращаем внимание владельцев устройств (средств персональной мобильности) на случаи, когда оценку соответствия этих устройств проводить не нужно.

Также приведены признаки отнесения устройств к мопеду или мотоциклу.

На Гомельщине существует ДВЕ лаборатории, которые осуществляют оформление электронного паспорта на средство передвижения: в Гомеле и Калинковичах.

Здесь указан весь перечень аккредитованных испытательных лабораторий для проведения работ по оценке соответствия в рамках Указа № 295 на территории всей страны.

Памятка подготовлена Госстандартом и действует до 1 сентября 2026 г.

При возникновении вопросов по проведению оценки соответствия в рамках Указа №295 можно обратиться в управление оценки соответствия и лицензирования Госстандарта: тел: +375 (17) 379-28-36.

Госавтоинспекция Гомельщины