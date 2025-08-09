О первых шагах в профессию с «Авангардом» делится молодежь, прибывшая в район на свои рабочие места.

Анастасия Шабалина, врач-рентгенолог ЦРБ:

– Я выпускница Гомельского государственного медицинского университета, приехала в центральную районную больницу г. Буда-Кошелево по распределению. Первый день прошел лучше, чем я ожидала. Только зря нервничала. Коллектив очень доброжелательный. Мой наставник – заведующий отделением Елена Комешко. Она высококлассный специалист, к ней всегда можно обратиться за помощью. Елена Николаевна помогает мне скорректировать описание снимков, подсказывает, что необходимо исправить.

Я, как и все врачи, несу большую ответственность. Считаю, что каждый должен относиться к своей работе серьезно, ведь от наших заключений и решений зависит здоровье пациентов. Полученный здесь опыт будет мне крайне полезен, потому что в районных больницах немалый спектр исследований.

Владислав Павлюченко, корреспондент районной газеты «Авангард»:

– Родом я из Минска. В этом году окончил Белорусский государственный университет, факультет журналистики, целевик. Коллектив редакции газеты «Авангард» принял меня дружелюбно. Первый рабочий день, думаю, как и у многих молодых специалистов, был необычным: осваиваешься на новом рабочем месте, знакомишься с коллективом, учишься работать в том же темпе, как и опытные коллеги. В беде здесь не оставят, всегда готовы помочь справиться с любой трудностью.

Мое первое задание заключалось в подготовке материала о молодых специалистах. Довольно интересное. Будучи таким же молодым работником, хотелось узнать их мнения о первом рабочем месте. Конечно, немного грустно быть вдали от дома, но я верю, что в редакции получу необходимый опыт, чтобы впоследствии стать профессионалом в журналистском деле. Надеюсь привнести новые идеи в жизнь районки.

Александр Демидович, помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ:

– Окончил Гомельский государственный медицинский колледж. И когда пришло время выбирать место для отработки, в списке предпочтительных вариантов указал именно наш райЦГЭ, ведь родом я из аг. Октябрь. Ни капли об этом не жалею. Первый рабочий день прошел волнительно, но коллектив встретил тепло и радушно. Старшие коллеги охотно все объясняют и помогают. Конечно, ответственности много: столько новых процессов предстоит освоить. Но я уверен, если прикладывать усилия, вникать и не бояться задавать вопросы, все обязательно получится.

Кирилл Шульга, инженер-механик СП «АМИПАК»-ОАО:

– В г. Буда-Кошелево прибыл по распределению от Полоцкого государственного университета, а родом я из Глубокского района Витебской области. В первый день работы меня ознакомили с правилами безопасности и производством. Я очень рад возможности работать в сплоченном коллективе, перенимать опыт старших коллег и вносить свой вклад в общее дело. Каждый день на работе – это новый вызов для профессионального роста. Даже если придется сменить место работы, полученные здесь навыки пригодятся в жизни.

Владислав ПАВЛЮЧЕНКО

Елизавета МАЛАЯ

Фото Лизы Александровой

и Инны Костянко