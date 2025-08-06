Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков на пресс-конференции разъяснил основные нововведения в Правилах дорожного движения, передает корреспондент БЕЛТА.

«В последние годы мы стали свидетелями активного использования в дорожном движении средств персональной мобильности (СПМ) и велосипедов. Наравне с развитием таких видов транспорта, отмечаются и негативные моменты. В первую очередь это связано с травмированием людей, которые передвигаются СПМ и велосипедах, а также обычных пешеходов. За последние два года зарегистрировано около 900 ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов. Особый всплеск произошел в 2024 году. Тогда на 80% возросло количество ДТП с указанной категорией участников движения, за прошлый год погибли четыре человека, а за первое полугодие 2025-го — три», — сказал Виктор Ротченков.

В связи с этим правоохранители и выступили с инициативой внесения изменений в ПДД. «Так, в новой редакции правил скорректировано определение СПМ. Теперь под таковым понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на СПМ, приравниваются к велосипедистам, т.е. именно максимальная конструктивная скорость, установленная изготовителем, является определяющим фактором. Все, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться либо мопедом, либо мотоциклом», — отметил начальник главного управления ГАИ.

В указе проработан упрощенный порядок регистрации. «Лица, у которых есть средство, которое по своим характеристикам может развивать скорость больше 25 км/ч, могут в упрощенном порядке его зарегистрировать. Необходимо предоставить свое средство в испытательную лабораторию, которая является резидентом Республики Беларусь и включена в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. По результатам оценки, если оно соответствует той или иной категории механического транспортного средства, то оформляется электронный паспорт. Только с этим электронным паспортом мы осуществляем регистрацию данного средства. Упрощенный порядок будет действовать до 1 сентября 2026 года. Для прохождения регистрации можно обращаться в региональные подразделения ГАИ по месту жительства», — подчеркнул Виктор Ротченков.

Для тех лиц, которые не захотят регистрировать такие средства, разрешено участвовать в дорожном движении на дорогах без усовершенствованного покрытия. При этом для управления данными транспортными средствами все равно потребуется водительское удостоверение соответствующей категории.

Также по новой редакции ПДД запрещается двигаться в населенном пункте со скоростью более 10 км/ч, за исключением движения по велосипедным дорожкам или проезжей части. «Запрещено двигаться по тротуару если масса СПМ превышает 35 кг. Нельзя оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения. Кроме того, в соответствии с новыми требованиями правил дорожного движения перед пересечением проезжей части велосипедисты и водители СПМ обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований, предусмотренных для движения пешеходов. Есть исключения: не надо спешиваться, если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров. Также не надо спешиваться при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее одного метра от правого края проезжей части, когда это допускается правилам», — подчеркнул правоохранитель.

Были определены транспортные средства, которые не относятся к механическим. «К механическим транспортным средствам не относятся СПМ, велосипеды, имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250 ватт, или максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой не более 25 км/ч. Точно так же не относятся к механическим транспортные средства, приводимые в движение двигателем, максимальная конструктивная скорость движения которых превышает 25 км/ч, имеющие массу менее 35 кг и на которых отсутствует сиденье и рулевое управление», — рассказал Виктор Ротченков.

Кроме того, территории садоводческих товариществ теперь относятся к жилой зоне. Там в связи с многочисленными обращениями граждан закреплена возможность движения на мотоблоке с прицепом. «Такое движение допускается в светлое время суток по обочине дороги, на которой установленная скорость не превышает 90 км/ч. При отсутствии обочины разрешено движение не далее одного метра от края проезжей части», — подчеркнул начальник главного управления ГАИ.

По новой редакции Правил разрешена установка жалюзи, шторок и пленочных покрытий на боковых (кроме передних) и задних стеклах легковых автомобилей. При этом норма по светопропускаемости не установлена. Также изменены требования к маркировке зимних шин автомобиля. К таким не будут относиться изделия с маркировкой «Все сезоны».

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №295, которым корректируются правила дорожного движения. Документ подготовлен с учетом современных реалий и запроса общественности, прошел серьезное публичное обсуждение. Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября.