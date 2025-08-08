С самых первых дней уборочная страда держит в тонусе аграриев. Переменчивая погода — дополнительный фактор риска. Золото полей должно быть в закромах без потерь — задача максимум в каждом хозяйстве в эту горячую пору. На полях «Белоруснефть-Особино» также задействован серьезный технический и кадровый арсенал. Каждый понимает свой фронт работ. В команде передовиков агросектора Буда-Кошелевского района — водитель Дмитрий Лутков. Этим летом он взял уже две производственные высоты, став первым среди молодых водителей юго-восточного региона тысячником на перевозке зерна нового урожая. Сегодня на его счету — уже и вторая тысяча тонн зерна. О хрониках жарких будней на предприятии узнала корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лутков уверенно ведет свой «Беларус» 3522 по сжатым полям. Махина с двумя прицепами легко проходит по пожне. За рулем трактора Дмитрий каждый день с утра до самого вечера. А в целом почти треть из своих 30 лет он трудится в «Белоруснефть-Особино». Сюда пришел сразу после армии. Правда, изначально был задействован в подразделении охраны, затем пополнил ряды механизаторов.

К слову, в хозяйстве Дмитрий — не единственный представитель семьи. Здесь целая династия. Отец работал трактористом-машинистом, а сестра и мать — сторожами. Каждый понимает, для чего работает.

В списке героев этой уборочной кампании фамилия Лутков прозвучала первой в районе и области. Дмитрий стал лидером на отвозке зерна среди молодежи АПК региона. Сначала перевез первую тысячу тонн зерна, а теперь в его индивидуальном зачете — и вторая.

С годами Дмитрий выработал для себя оптимальные алгоритмы, чтобы брать максимум от каждого дня. На это сейчас нацелены все без исключения аграрии. И в хозяйстве стараются не допускать простоев. Спокойнее, когда хлеб убран с поля, обозначает он общий настрой. Поэтому кабина «Беларуса» стала для него вторым домом.

Рекордсмен района рассказывает о своей работе со свойственной ему скромностью. Однако огонь молодости и производственный азарт берут свое. Парень крепкого склада находит аналогию поля с зерновыми культурами со спортивным. И команда здесь есть достойная — хлеборобов. Однако соревнуется в первую очередь — с самим собой, показывая все большие результаты. А в общем зачете — высокие намолоты, ведь урожайность в этом году — повод для аграрной гордости.

«Соревноваться люблю, — говорит Дмитрий. — И поля, которые убираем, тоже можно назвать соревновательными. Здесь, как и в спорте, все друг за друга, за команду, за общую цель».

По производственным меркам Дмитрий — универсальный многостаночник. Успевает не только на уборочной. Сейчас задействован на севе озимого рапса. В хозяйстве уже приступили к предпосевной подготовке почвы, внесению минеральных удобрений и севу.

По поводу сезонной нагрузки и занятости не переживает, в аграрном году есть время и на отдых. А пока находит отдушину в семье и общении с коллегами. Главная тема в эти дни — темпы уборочной.

К слову, в агропредприятии уже почти привыкли видеть представителей прессы, как и руководство района и отраслевого профсоюза, в поле. Подарки и слова благодарности — приятный бонус к личному удовлетворению своей работой. К примеру, среди лидеров страды и Виктор Марцелев, из бункера комбайна которого ушла в тот самый «Беларус» не одна сотня тонн спелого зерна. Виктор удерживает передовые позиции по намолоту на уборке ежегодно — просто иначе уже не может. И это лето не стало исключением. Более того, вырастил себе достойную смену: сын Андрей не уступает отцу на страде.

Дмитрий Лутков и Виктор Марцелев работают на сельхозучастке №2 «Белоруснефть-Особино» под управлением Виталия Ковалева. По его словам, пашня занимает 8,5 тыс. га. В этом году порадовал урожайностью озимый ячмень — собрали 55 центнеров с гектара. Почти столько же дали поля с овсом.

В хозяйстве — основательный подход во всем. Автопарк серьезный — только на территориях сельхозучастка №2 работают более 20 единиц техники. Все — в строю.

К слову, в этом году в «Белоруснефть-Особино» решились на аграрный эксперимент по выращиванию подсолнечника. Эту солнечную культуру посадили на 900 га не только в Буда-Кошелевском, но также в Кормянском и Ветковском районах. Результаты по его выращиванию, как и урожай зерновых, будут по осени подсчитывать, ведь и «Дожинки» не за горами.