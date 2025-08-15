15 августа бывшему директору экспериментальной базы «Пенчин» Владимиру Евсеенко исполнилось 70 лет.

С юбилеем Владимира Владимировича поздравили председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, заместитель директора по производству ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Виталий Лузиков и председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, выразив имениннику слова благодарности за многолетний добросовестный труд на благо района.

В экспериментальной базе «Пенчин» Владимир Евсеенко начинал каменщиком. После окончания Буда-Кошелевского совхоза-техникума работал в хозяйстве инженером-механиком по сельскохозяйственным машинам.

С 1984 по 1991 год Владимир Владимирович трудился в совхозе «Дубовицкий» заведующим машинным двором, главным инженером. За плечами у юбиляра учеба в Горецкой сельскохозяйственной академии.

В 1991 году судьба снова связала его с экспериментальной базой «Пенчин», где работал главным инженером. Затем на протяжении 4 лет руководил совхозом «Заря». С 1998 года был назначен заместителем директора ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», а с августа 1999-го возглавил сельхозпредприятие.

Желаем юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни.