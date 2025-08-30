В жаркую погоду рекомендуем водителям:

— перед поездкой оцените свое состояние, при малейшем недомогании нужно отказаться от управления ТС;

— обязательно возите с собой воду, особенно, если в салоне находятся дети;

— не оставляйте детей в автомобиле одних, даже на несколько минут. Такое же правило стоит соблюдать и в отношении животных;

— если почувствовали себя плохо, незамедлительно остановитесь, выпейте воды, умойтесь;

— в случае, если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершайте поездки утром и вечером, когда солнце еще не палящее;

— при парковке автомобиля выбирайте места в тени подальше от солнечных лучей;

— не превышайте скорость и увеличивайте дистанцию от транспортных средств, движущихся впереди.