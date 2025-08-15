В июле 2025 года возле д. Наспа Буда-Кошелевского района сотрудники ГАИ задержали жителя Минской области, который ранее уже был судим за езду без прав.

Уголовное дело передано в прокуратуру Буда-Кошелевского района. Нарушителя ждет суд и назначение наказания.

Буда-Кошелевский РОСК напоминает, что управление автомобилем без водительского удостоверения является уголовно наказуемым деянием. В соответствии с УК Республики Беларусь за это предусмотрена ответственность – от штрафа до ограничения свободы.