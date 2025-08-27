Цели учений «Запад-2025» исключительно оборонительные. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.



Вольфович: несмотря на мирные инициативы Беларуси, уровень военных угроз вокруг страны только нарастает

«Уже столько сказано главой нашего государства, руководством Министерства обороны о том, что эти учения («Запад-2025″. — Прим. БЕЛТА) плановые, такие учения проходят раз в два года. Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель — защита Союзного государства», — сказал Александр Вольфович.

Он также добавил, что в целях снятия напряжения, все районы проведения учений перенесены в глубь территории страны, хотя первоначально планировалось задействовать практически все полигоны в Брестской и Гродненской областях. «А наши соседи, в ответ на нашу доброжелательную риторику, развернули группировку войск для проведения учений на полигонах вблизи нашей границы. Так, сегодня более 1 тыс. человек находится на полигоне Пабраде, в 15 км от нашей границы. Как нам на это реагировать? Передислоцирована дополнительная часть авиации на аэродромы Польши и стран Прибалтики, где находится свыше 148 самолетов. Проводятся и другие мероприятия, которые нас должны насторожить и, наверное, толкнуть на ответные меры, спровоцировать хотят. Но мы разумные люди, мы никого провоцировать не будем, отслеживаем и готовы дать существенный отпор недоброжелателям, если они вдруг посмеют покуситься на нашу территорию. Свою землю мы никому не отдадим, мы ее будем защищать до последнего вздоха, как защищали ее наши предки», — подчеркнул государственный секретарь.

Он также обратил внимание на плановый характер и учений ОДКБ, которые в том числе пройдут и на территории Республики Беларусь. «Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ. Самые крупные учения на территории Беларуси — «Взаимодействие-2025″. На них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств», — отметил Александр Вольфович. Он также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. «Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей», — резюмировал государственный секретарь.