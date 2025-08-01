Во Дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось подписание Гомельского областного соглашения о социальном партнерстве на 2025 — 2028 годы.

В зале торжественных приемов дворца стороны скрепили подписями соглашение между областным исполнительным комитетом, областным Союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов.

Документ направлен на создание условий для стабильной работы организаций и защиты прав работников региона. Подписи под ним поставили руководители указанных структур — губернатор Иван Крупко, председатель Союза нанимателей Дмитрий Черняков и лидер профсоюзов Гомельщины Елена Кличковская.

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