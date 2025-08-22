Широкий спектр вопросов белорусско-китайского взаимодействия и международной тематики затронут во время интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко Медиакорпорации Китая (China Media Group), которое длилось полтора часа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В числе обсужденных тем — взаимодействие между Республикой Беларусь и Китаем и интенсивность визитов главы белорусского государства в КНР. Речь шла о том, что лежит в основе столь крепких белорусско-китайских отношений и с чем связан такой рывок в двусторонних связях, их столь высокий уровень — всепогодного и всестороннего партнерства.
Александр Лукашенко коснулся в разговоре и темы дипломатии лидеров, ее роли в развитии наших отношений.
Речь шла также о двусторонних глобальных проектах, в том числе индустриальном парке «Великий камень», который Си Цзиньпин назвал жемчужиной «Одного пояса, одного пути», о создании в парке самых благоприятных условий для его интенсивного функционирования.
Кроме того, один из вопросов касался мирного урегулирования украинского конфликта, состоявшихся на Аляске переговоров американского Президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Александр Лукашенко подробно выразил свою позицию по этим вопросам.
Ведущая и корреспондент медиакорпорации Цзо Юнь, которая брала интервью, специализируется на освещении международных новостей и политических тем.
Интервью было организовано в преддверии крупных международных мероприятий в Китае — саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.
Медиакорпорация Китая является государственной. Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Подчиняется непосредственно Государственному совету КНР. Штаб-квартира находится в Пекине.